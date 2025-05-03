3 мая 2025

3 мая 2025 14:01

Назван способ превратить большой живот в рельефный пресс

Фитнес-блогер Арсений Ким назвал способ превратить большой живот в рельефный пресс. Его слова приводит Men Today, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперт рекомендовал включить в тренировку упражнение ножницы, русские скручивания, касание колен, сведение рук под коленями, лодочку, касания пяток, подъемы прямых ног, касание стоп, велосипед, а также радугу. Для выполнения последнего нужно сесть на пол, упереться руками в пол, а ноги выпрямить. После этого следует провести ногами полукруг влево и вправо.

Ким заявил, что для рельефных мышц живота упражнения на корпус тоже важны. При этом для сжигания жира в животе также требуются аэробные нагрузки.


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