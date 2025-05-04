4 мая 2025

4 мая 2025 09:11

47-летней женщине с головной болью два года не могли поставить правильный диагноз

В Бразилии головная боль у 47-летней женщины оказалась симптомом болезни Паркинсона, но врачи два года не могли поставить правильный диагноз, поскольку патология редко встречается в таком возрасте. Об этом рассказало издание Terra, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

У женщины, помимо головной боли, изменилось обоняние, а также возникли боли во всем теле и депрессия. "В течение двух лет я искала решение своей проблемы, обращалась к нескольким специалистам. Затем появился двигательный симптом: скованность в левой руке и шее", ─ заявила бразильянка.

После постановки правильного диагноза вместе с лечащим врачом женщина основала ассоциацию, которая помогает людям с болезнью Паркинсона. Туда обратились уже несколько десятков человек, которым благодаря ассоциации стали доступны услуги физиотерапевтов, логопедов, иглотерапевтов, арт-терапевтов и других специалистов. Что же касается самой бразильянки, сначала она была в шоке от диагноза, но постепенно приняла его и начала пить лекарства, которые улучшили качество жизни.


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