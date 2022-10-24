5 фактов о сахаре, которые вы раньше не знали

О нем все говорят, его все боятся, но исключить его из своей жизни практически невозможно - он везде. Даже если вы самый бдительный адепт ЗОЖ, вы так или иначе употребляете сахар, который содержится в сахарозаменителях и в большинстве привычных продуктов. ELLE рассказывает, что надо знать о сахаре, чтобы он перестал быть вашим врагом и превратился в приятное дополнение к рациону.

1. СКРЫТАЯ УГРОЗА

По статистике, сахар добавляют в 74% всех готовых продуктов, которые оказываются на полках магазинов. Если вы при учете съеденного за день сахара посчитали только те несколько ложек, что добавляли в еду и напитки в течение дня, то это самообман. Норма употребления сахара в день - 30 граммов (6 чайных ложек). Но если учесть перекусы на работе, десерты за обедом и сладкие йогурты на завтрак, реальная цифра окажется по-настоящему пугающей: в среднем каждый житель России съедает в общей сложности от 100 до 140 граммов сахара в день. Последите за собственным рационом в течение дня, внимательно записывая весь сахар, содержащийся в пище. Скорее всего, результат вас неприятно удивит.

2. КАК ЭТО БУДЕТ ПО-РУССКИ?

Чтобы сбить бдительных покупателей с толку, производители используют как минимум 61 синоним слова "сахар" на этикетках продукции. В числе самых популярных подсластителей - глюкоза, декстроза, мальтоза, патока, сорбитол, фруктоза, ячменный солод и множество разновидностей сиропов: от кукурузного до тростникового.

3. ОБМАННЫЙ МАНЕВР

Один из главных сахарозаменителей, который внушает доверие практически каждому, - фруктоза. Несмотря на безобидное название, вызывающее ассоциации с полезными плодами, фруктоза оказывает на печень практически такое же влияние, как и алкоголь: разрушает ее и вызывает патологии.

4. БОЛЬШИЕ ГОНКИ

Утверждение о том, что сахар помогает справиться с плохим настроением, неверно. Быстрый эффект от шоколадки или печенья, будь то заряд энергии или приступ эйфории, связан с повышением в крови уровня инсулина, за которым неизменно следует резкий спад: ведь в результате сахар опускается ниже положенной нормы, что приводит к головокружению, апатии, усталости, тошноте, сильной раздражительности и влечет за собой прочие симптомы гипогликемии.

5. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Всего одна банка газировки в день повышает вероятность смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы примерно на треть. Причина очевидна: очень высокое содержание сахара. К примеру, в половине литра колы содержится количество сахара, эквивалентное примерно 16 чайным ложкам.

Один из этих пунктов может быть причиной плохого самочувствия или проблем с избавлением от лишних килограммов. Никто не говорит о полном исключении сахара и его производных из ежедневного рациона. И все же стоит начать внимательнее следить за количеством съедаемого сладкого и грамотно лимитировать количество десертов и сахаросодержащих продуктов - тогда результат в виде улучшения состояния здоровья, кожи, волос, а значит, и настроения не заставит себя ждать.

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