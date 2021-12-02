Какие овощи нужно исключить из рациона ради фигуры мечты

Диетологи часто советуют добавлять в рацион худеющего больше овощей, однако не все они могут помочь достичь фигуры мечты. Рассказываем, какие овощи мешают добиться стройного тела.

Фасоль любят использовать как дополнение к гарниру, однако она может стать и самостоятельный блюдом. В 200 граммах фасоли содержится почти 30 процентов дневной нормы растительного белка. Исключать ее из рациона не стоит, так как в фасоли содержится большое количество магния, продлевающее здоровье сосудов. Тем не менее увлекаться этим продуктом не стоит.

В свекле содержится около 12 процентов углеводов, хотя сам овощ не так и калориен. Продукт дает необходимое количество фолиевой кислоты и других полезных элементов, но есть свеклу стоит не чаще одного раза в неделю.

Картофель, пожалуй, самый универсальный овощ. Продукт богат марганцем, цинком и железом, тем не менее для тех, кто стремится похудеть, картофель не так уж безопасен. Дело в том, что в этом овоще большое содержание крахмала. Однако если вы не можете без блюд из картофеля, то запекать овощ или варить.

Сельдерей считается популярным продуктом для худеющих, но может быть опасен для людей с проблемами ЖКТ. Большое количество эфирных масел в овоще способно спровоцировать проблемы аллергического характера, кроме того, во время менструации общее состояние может ухудшиться, если вы будете злоупотреблять овощем в эти дни.

Диетологи часто советуют добавлять в рацион худеющего больше овощей, однако не все они могут помочь достичь фигуры мечты. WomanHit.ru рассказал, какие овощи мешают добиться стройного тела.

Фасоль любят использовать как дополнение к гарниру, однако она может стать и самостоятельный блюдом. В 200 граммах фасоли содержится почти 30 процентов дневной нормы растительного белка. Исключать ее из рациона не стоит, так как в фасоли содержится большое количество магния, продлевающее здоровье сосудов. Тем не менее увлекаться этим продуктом не стоит.

В свекле содержится около 12 процентов углеводов, хотя сам овощ не так и калориен. Продукт дает необходимое количество фолиевой кислоты и других полезных элементов, но есть свеклу стоит не чаще одного раза в неделю.

Картофель, пожалуй, самый универсальный овощ. Продукт богат марганцем, цинком и железом, тем не менее для тех, кто стремится похудеть, картофель не так уж безопасен. Дело в том, что в этом овоще большое содержание крахмала. Однако если вы не можете без блюд из картофеля, то запекать овощ или варить.

Сельдерей считается популярным продуктом для худеющих, но может быть опасен для людей с проблемами ЖКТ. Большое количество эфирных масел в овоще способно спровоцировать проблемы аллергического характера, кроме того, во время менструации общее состояние может ухудшиться, если вы будете злоупотреблять овощем в эти дни.

Фото: www.unsplash.com

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