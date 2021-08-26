Сохранение концентрации внимания и памяти

Почему одним людям удается до конца дней сохранить ясный ум и крепкую память, а другие теряют концентрацию внимания и память? Память может ухудшаться по многим причинам.



Развитие медицины, науки, улучшение бытовых и материальных условий положительно влияют на продолжительность жизни людей. Люди стали жить дольше. Случается всякое - несчастные случаи, тяжелые болезни, самоубийства... Но если повезло и человек сумел правильно выстроить свою жизнь, ему удается прожить значительно дольше, чем жили его предки.



Но даже при самых благоприятных обстоятельствах, организм человека изнашивается. Системы человеческого организма подвергаются внешним и внутренним факторам, не всегда благоприятным.

Большая нагрузка приходится на мозг, а значит, память человека. При потере памяти человек прекращает своё существование как личность, так как память человека хранит весь его опыт и знания.



Сейчас многие уделяют большое внимание сохранению физического здоровья. Но не следует забывать об улучшении концентрации внимания и памяти.



Память может ухудшаться по многим причинам. Каждый человек, даже самый здоровый, иногда что-то забывает. Но обычно через небольшой промежуток времени вспоминает нужную информацию. Такая забывчивость нестрашна. Но если потеря памяти не случайное явление, возникает часто - необходимо лечение.



На ухудшение памяти влияют некоторые болезни, нарушение обмена веществ, сотрясение мозга, другие черепно-мозговые травмы, инсульт, хирургические операции.



На качество памяти отрицательно влияют алкогольные, наркотические, успокоительные и снотворные средства.



Хроническое недосыпание, нахождение длительное время в стрессовых ситуациях, регулярная необходимость запоминания большого объёма информации также плохо влияют на память.



С возрастом память может ухудшаться. Но если человек продолжает вести посильный активный образ жизни, есть надежда на сохранение ясного ума и неплохой памяти до конца жизни.



Нередко люди, перешагнувшие 50-летний рубеж, не занятые умственным трудом, жалуются на ухудшение памяти. Они забывают адреса, телефонные номера, дни рождения родных и близких, другие памятные даты. Если пропустить эти важные симптомы и не предпринять никаких действий, в дальнейшем произойдет еще большая потеря памяти. Проблемы возникнут в семейных взаимоотношениях, трудовой деятельности. Поначалу больной и окружающие не понимают причину происходящего. На этой почве часто возникают конфликтные ситуации, непонимание со стороны родных или близких людей. Чем быстрее человек обратится за медицинской помощью. Тем выше шансы остановить процесс деградации.



Современная медицина в своем арсенале имеет множество препаратов, способствующих улучшению концентрации памяти и внимания. Но не только медикаменты могут помочь при возникшей проблеме.



Для достижения положительного результата важен комплексный подход:

1. Необходимо пересмотреть режим дня - человек должен нормально высыпаться, отдыхать

2. Систематические тренировки ума - важная часть лечения

3. Прием лекарственных средств, улучшающих работу мозга

4. Ежедневные посильные физические упражнения

5. Изменение рациона питания



Любой человек может улучшить внимание и память, если будет регулярно давать работу мозгу. Умственная зарядка стимулирует деятельность мозга, помогает сохранить краткосрочную и укрепить долгосрочную память. Конечно, при старческой деменции такие упражнения не помогут. Но для профилактики этого страшного недуга такую зарядку надо проводить регулярно.



Разгадывание кроссвордов, устный счёт, пазлы, головоломки - самые доступные и эффективные упражнения.



Старайтесь меньше смотреть телесериалы, различные ток-шоу, новости. По возможности меньше смотрите телевизор. Если есть возможность, переходите на каналы с передачами о культуре, науке, здоровье. Ежедневно читайте книги, журналы, узнавайте новую интересную информацию.



Существует простое, но очень эффективное упражнение для активной работы полушарий головного мозга:

• Правши должны ежедневно писать несколько букв или слов, предложений левой рукой.

• Левши такое же упражнение делают правой рукой.



Активизируют мозг привычные действия, но выполненные с закрытыми глазами. Попробуйте принимать пищу, ходить по квартире, одеваться с закрытыми глазами.



Перед походом в магазин, напишите список покупок. В магазине не подсматривайте в список, сверьтесь со списком дома! Если ходить за покупками далеко или тяжело, проверяйте список, подойдя к кассе.



Чем активнее работают клетки головного мозга, тем больше они выделяют нейротрофина, обеспечивающего им активную жизнедеятельность.



Полноценный сон, посильная физическая и умственная активность способствуют сохранению стопроцентной памяти.



Важный момент: не принимайте медикаментозные препараты для улучшения сна. Даже самые лучшие из них нарушают естественный ритм сна, что очень негативно сказывается на памяти.



Старайтесь добиться улучшения сна другими способами. Избавляйтесь от негативных ситуаций, не думайте перед сном о нерешенных проблемах, следите за артериальным давлением (при высоком давлении часто нарушается сон), гуляйте на свежем воздухе перед сном, проветривайте комнату перед сном, спите с открытым окном.



Немаловажное значение для сохранения нормальной памяти имеют продукты питания. Включайте в рацион питания черную смородину, чернику, морскую рыбу, хлеб из цельного зерна, семечки, орехи, брокколи, томаты, каши из цельных круп.

Маринады, соления, копченые продукты, красное мясо, бобы - ограничьте в употреблении.

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