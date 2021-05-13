Чистая кожа - Инструкция по применению

Каждая женщина мечтает иметь красивую, здоровую, сияющую кожу. По оценкам дерматологов, минимум 90% населения борются с акне в тот или иной период жизни. Для того чтобы сделать кожу чистой, придется немало потрудиться. Есть множество факторов, которые влияют на ее состояние: генетика, питание, гормональный баланс, правильный уход.

Очень большую роль в этом деле играет генетика. К сожалению, это тот фактор, который мы не в силах изменить. Однако, в любом случае, правильный уход за кожей, сбалансированное питание, а также отрегулированный гормональный фон помогут решить проблему.

Для того чтобы улучшить состояние кожи, иногда достаточно изменить питание, уход, а также избавиться от вредных привычек. Мы расскажем о том, каких рекомендаций следует придерживаться, чтобы иметь красивую и сияющую кожу.

Не трогайте лицо руками. Это правило №1, о котором говорит каждый косметолог и дерматолог. Не нужно помогать бактериям размножаться, поэтому держите руки подальше от лица. Это же касается и самостоятельного выдавливания прыщей. Лучше обратиться к специалисту, чтобы не спровоцировать более серьезные последствия.

Скорректируйте свое питание. Нужно уменьшить количество употребляемых углеводов. Углеводы, которые содержатся в белом хлебе, макаронах, бисквитах и конфетах, - враги чистой кожи. Исследования показали, что переход на цельнозерновые продукты помогает избавиться от прыщей. Уже за десять недель количество черных точек и белых угрей сокращается на 28%, а акне - на 71%. Взамен следует включить в свой рацион продукты, богатые такими элементами: цинк, сера, кремень, антиоксиданты и витамины:

семечки, орехи, бобовые, зелень;

мясо, морепродукты, рыба (желательно лосось, форель, скумбрия, сельдь), яйца;

кокос, спирулина, оливковое масло холодного отжима, редис, огурцы, авокадо, морковь;

ягоды (подойдут даже замороженные), апельсины, мандарины, киви, ананасы.

Также рекомендуется пить облепиховый и зеленый чай. В облепихе много бета-каротина и провитамина А, а зеленый чай является мощным антиоксидантом, который помогает выводить токсины из организма. Рекомендовано пить 1-2 чашки в день.

Следует отметить, что алкоголь негативно влияет на общее состояние кожи и организма в целом. Однако, 1-2 бокала красного или белого вина за ужином - это допустимая норма.

Если же не получается употреблять в достаточном количестве те или иные вещества, можно дополнить свое питание витаминами и минералами: витамин С, цинк, медь,витамин D, полинасыщенные кислоты Омега-3.

Проверьте, подходят ли вашей коже средства по уходу. Самую важную роль в уходе играет очищение. Железное правило: всегда смывайте макияж по приходу домой или перед сном. Для этого нужно подобрать под свой тип кожи очищающее средство. Лучше всего подойдет гель или пенка. Тщательно очистите кожу и лишь потом наносите другие средства по уходу. Для того чтобы правильно подобрать крема и лосьоны, следует посоветоваться с косметологом или дерматологом. В этом вопросе не следует проявлять самодеятельность, так как неправильно подобранные средства могут лишь усугубить ситуацию.

Если же все вышеописанные меры не помогают улучшить состояние кожи, тогда следует обратиться к гинекологу-эндокринологу и проверить свой гормональный фон.

Но не стоит забывать, что решение одной проблемы не исключает наличие другой, поэтому тут важен комплексный подход. Эти рекомендации не столь сложные к соблюдению. А результаты не заставят себя ждать.

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