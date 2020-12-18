Почему кофе с лимоном — лучший способ начать утро - ФОТО

Вариантов того, как и с чем пить кофе, бесчисленное множество - с молоком, с имбирем и даже со сливочным маслом. Еще один необычный ингредиент для бодрящего напитка - лимон. Можно нарезать в чашку пару долек цитруса, а можно добавить свежевыжатый сок. Такой коктейль хоть и обладает специфическим вкусом, но давно обзавелся целой армией поклонников. Кроме того, кофе с лимоном - невероятно полезное сочетание, которое благотворно влияет на многие процессы в организме: от работы сердца до состояния кожи.

Сочетание кофе и лимона обеспечивает организм двойной порцией антиоксидантов. Флавоноиды, содержащиеся в кофе, в сочетании с витамином С из лимона помогают бороться со свободными радикалами с двойной силой. Антиоксиданты предотвращают окислительные процессы в организме, которые ведут к ослаблению иммунитета, провоцируют преждевременное старение и могут вызвать некоторые хронические заболевания. Чашка кофе с лимоном по утрам обеспечит надежную защиту.

Надежно защищает иммунитет. Польза лимона, а в частности витамина С, для иммунитета - известный факт. А вот о том, что кофеин тоже способен укрепить естественный барьер организма, знают немногие. Дело в том, что кофейные зерна (к растворимому кофе это относится в меньшей степени) содержат железо, цинк и несколько витаминов группы В. Эти активные вещества стимулируют выработку иммуноглобулинов и обеспечивают организму защиту от вирусов и патогенных организмов.

Тонизирует и улучшает когнитивную функцию. Кофеин, воздействуя на аденозиновые рецепторы в головном мозге, отлично избавляет от чувства сонливости, повышает работоспособность и концентрацию, улучшает память. Активные вещества в составе лимонного сока обладают схожим действием. Конечно, их эффект несколько слабее кофейного, но в паре они смогут зарядить вас энергией на весь день.

Может помочь снизить вес. Сразу стоит сделать оговорку, что без правильного питания и спорта, напиток работать не будет. Сочетание кофеина и лимонного сока способно повысить физическую выносливость (что помоет вам эффективнее тренироваться) и несколько ускорит метаболизм. Многочисленные исследования показали, что у людей, совмещающих диету, спорт и кофе с лимоном снижение веса происходит быстрее, однако третье без первых двух работать не будет.

Фото: LEGION-MEDIA

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