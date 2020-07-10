Как сделать лицо более худым - советы

Многие задаются вопросом, как сделать лицо более худым?

Day.Az со ссылкой на mail.ru представляет советы для тех, кто считает свое лицо пухлым

Пей воду

Как ни странно, чтобы отеки не образовывались (а это одна из причин полноты лица и тела), нужно пить воду. Да, мы уже много раз говорили о том, как и сколько пить. Напомним лишь: чистая вода разгоняет обмен веществ и не дает возможности всякой гадости застаиваться в организме. Употребляя много жидкости в течение дня, ты также помогаешь себе сгонять калории и оттянуть приближение чувства голода. А вот алкоголь в список полезных напитков не входит в наши планы - спирт, как известно, задерживает жидкость в организме, но не отдает.

Обойдись без простых углеводов и соли

Тоже совет из серии невероятных, но все же продолжим. Простые углеводы (в них включены макароны, выпечка, магазинные сладости) из-за особенностей обработки уже не несут полезных веществ, а вот в отложения на теле уходят с легкостью. Эти же продукты быстро перевариваются, но и не дают насыщения надолго. Вспомни, чем обычно заканчивается заедание голода конфетами - хочется съесть еще и еще.

Соленые продукты - тоже фактор, влияющий на скопление ненужной жидкости в организме. Не нужно воспринимать совет буквально и употреблять в пищу только пресное, но от покупных соусов, сухариков и чипсов вполне можно отказаться.

Спи больше

Эта рекомендация тоже попахивает нафталином, но что делать, если все изменения с организмом связаны с нашим образом жизни. Итак, не высыпаясь, мы фактически заедаем стресс, отсюда - щечки и двойной подбородок. Если есть проблемы со сном, то лучше обращаться к специалисту и не химичить с приемом препаратов. Даже безобидные на первый взгляд лекарства с мелатонином вызывают привыкание и могут иметь негативные последствия без должного контроля.

Займись кардио

Нет таких упражнений, которые влияют только на лицо. Но при активных физических нагрузках худеет все тело, и лицо вместе с ним. Кардио эффективнее всего борется с лишними отложениями, только важно уделять хотя бы 30-40 минут занятиям каждый день. Это могут быть пробежки, плавание, велосипед и даже прогулки в быстром темпе.

Применяй патчи

Патчи - эффективное, но недолгое решение задачи. Тем не менее, если беспокоит отечность, визуально прибавляющая возраст и лишние кг, то можно с утра можно пользоваться средствами с кофеином и алоэ в составе. И конечно, заведи себе крем с глицерином для кожи вокруг глаз.

Проверь почки и сердце

Если лишний вес появился внезапно, то проверь почки и сердце - произошедшие изменения могут свидетельствовать об отечном синдроме. Врач выпишет необходимые препараты. Заниматься самолечением в этом случае точно не стоит.