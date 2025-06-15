Раскрыта опасность занятий спортом с макияжем

Фармацевт, соучредитель центра красоты The Secret Lab Марта Барреро из Испании раскрыла опасность занятий спортом с макияжем. Ее комментарий публикует журнал Glamour, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам эксперта, декоративная косметика в основном не предназначена для условий, возникающих во время тренировок, когда кожа интенсивно нагревается и потеет. В данном случае подобные средства препятствуют терморегуляции и потоотделению и могут привести к закупорке пор и спровоцировать появление акне, милиумов или дерматита.

Кроме того, Барреро отметила, что следует уделять особое внимание уходу за кожей непосредственно после похода в спортзал. "Как можно скорее очистите лицо с помощью мягкого геля или мицеллярной воды. Смысл в том, чтобы удалить пот, кожное сало, загрязняющие вещества или остатки солнцезащитного крема", - указала специалистка.