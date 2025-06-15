15 июня 2025

15 июня 2025 11:46

Названы самые модные украшения на лето

Названы самые модные украшения на лето 2025 года. Комментарий от директора по продукту бренда Sokolov Елены Ракутиной попал в распоряжение "Ленты.ру", передает Day.Az.

В первую очередь эксперт марки призвала читателей присмотреться к аксессуарам с природными формами, напоминающими ветки, кораллы или морские раковины. Кроме того, трендовыми станут объемы и игра фактур. "Изделия становятся более осязаемыми, с выраженной текстурой", - пояснила она.

"Еще одна заметная тенденция - сочетание ярких камней с цветной эмалью или лаком. Также в ювелирном дизайне прочно закрепилась многослойность - особенно это касается цепочек, браслетов и колец на разных пальцах", - рассказала Ракутина.

Говоря об актуальных камнях текущего лета, специалист выделила жемчуг и перламутр для идеального базового образа. Среди цветных вариантов - оттенки голубого (топаз, аквамарин), розовый турмалин, цитрин, хризолит, малахит, бирюза. К тому же в моде оттенки эмалей, созвучные модным цветам Pantone: это лилово-розовые, мятные, фисташковые и коралловые тона.

"Минимализм остается популярным стилем этого лета, но становится более выразительным за счет крупных форм. Это, пожалуй, единственный стиль, который проявляется практически в чистом виде. Все остальное разнообразие украшений можно охарактеризовать как новую эклектику", - отмечает собеседница издания.


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