Арбузная диета - Как потерять 3 килограмма за 2 дня

Арбуз можно есть в качестве десерта, а можно сесть на арбузную монодиету и потерять лишние килограммы всего за пару дней.

Арбузная монодиета, как ты уже догадалась, заключается в том, что есть на ней можно только арбузы. И не в любых количествах, хотя и много. На 10 килограммов собственного веса можно съедать по 1 килограмму арбуза в день. То есть, если ты весишь 60 килограммов, в день можно съесть 6 килограммов арбуза. Корочки не считаются.

Польза арбузной диеты

В арбузах содержится фолиевая кислота, витамины группы В и С, клетчатка. А благодаря свойствам арбуза выводить из организма лишнюю влагу, мы избавляемся от токсинов и прочих вредных веществ.

Результаты арбузной диеты

На арбузной диете не рекомендуется сидеть дольше 2 дней, хотя чувства голода на ней и не испытываешь.

Все же, организму нужен жир и белок, потому 2 дня - оптимальный срок для этой монодиеты. Хорошая новость в том, что за эти два дня можно потерять 3 килограмма лишнего веса.

Противопоказания арбузной диеты

Арбузная диета не подходит людям с проблемами почек и гастритом. Также у тебя может быть личная непереносимость ягоды. Если чувствуешь дискомфорт, сразу сойди с диеты.

Меню арбузной диеты

На арбузной диете можно есть только арбузы и пить воду в неограниченных количествах.

Но можно также позволить себе зеленый чай, а если ты чувствуешь сильный голод и недомогание: ржаные хлебцы или обезжиренный творог.

edinstvennaya.ua