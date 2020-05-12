Можно ли уменьшить размер желудка и как это сделать?

К каким способам мы только не обращаемся, чтобы избавиться от ненавистных лишних килограммов: множественные диеты, изнурительные физические нагрузки и различные процедуры становятся неотъемлемой частью жизни. Но основным препятствием на пути к похудению является переедание, ведь зачастую бывает очень трудно удержать себя от не самого полезного перекуса. Считается, что такое неконтролируемое питание может увеличивать размеры желудка, из-за чего нам постоянно хочется есть все больше и больше, а значит придерживаться диет становится еще сложнее. Так ли это, рассказывает российский врач-гастроэнтеролог Анна Борисова.

Желудок является полым органом, а значит имеет естественное свойство растягиваться. Так, если нормальный размер пустого желудка составляет около 500 миллилитров, то после приема пищи он может растягиваться до 2 литров. Однако в свои стандартные размеры он возвращается быстро - в течение дня. Если же человек систематически переедает, а беспрерывные "перекусы" для него являются нормой, то объем желудка может постепенно увеличиться до 4 литров. Соответственно при таком выраженном растяжении желудка сокращение его объемов является более длительным процессом, а моторно-эвакуаторная функция всего желудочно-кишечного тракта будет нарушаться.

Но дело не только в механическом растяжении и объеме желудка.

В желудке человека содержится около двух десятков рецепторов растяжения для осуществления адаптивного расслабления, которые помогают увеличивать объем желудка без создания чувства тяжести. Поэтому при увеличении желудка даже в несколько раз человек не всегда ощущает дискомфорт. При регулярном переедании рецепторный аппарат "привыкает" к ситуации и не дает сигналы в головной мозг о "перерастяжении", а значит мы уже не чувствуем, когда нам пора остановиться.

С другой стороны, не только рецепторный аппарат участвует в появлении голода и исчезновении чувства насыщения - здесь важна как генетическая, так и психоэмоциональная составляющая. Например, при избыточной выработке гормона грелина чувство голода не покидает человека очень долго; при недостаточной активности пептида YY вовремя не подавляются желудочная, желчная и панкреатическая секреция, не замедляется моторная активность ЖКТ, что также способствует перееданию. Поэтому в организме не все так просто, как может показаться на первый взгляд, а желудок - не просто мышечный мешок, который реагирует на механическое воздействие.

Что же делать?

В первую очередь, важно не только механически уменьшить размер желудка, но и скорректировать (нормализовать) чувствительность рецепторного аппарата желудка, а также на гормональном и психологическом уровне правильно генерировать и оценивать чувство голода, насыщения, сытости. Тогда физический размер желудка будет соответствовать "гормональному" и "рецепторному растяжению" желудка. Для этого следует запомнить несколько правил:

Прекратить бесконечные перекусы. Очень важен стабильный режим питания: обычно человеку достаточно 3 основных приемов пищи. Однако также врач может рекомендовать в перерыве кушать овощные бульоны, смузи и другие легкие перекусы.

Не запивать еду. Воду полезно выпивать за 30 минут до приема пищи, однако никак не во время или после! Начинать пить можно только через час после еды.

Контролировать размер посуды. Психологически важно ставить для себя определенные рамки: согласитесь, если вы возьмете огромную тарелку, вам захочется заполнить ее до краев. Именно поэтому важно использовать посуду и столовые приборы небольших размеров.

Жевать медленно, тщательно, не отвлекаться на гаджеты и телевизор. Этот совет нам всегда давали с детства и не зря: это необходимо для того, чтобы у головного мозга была возможность понять, когда вы насытились. Рецепторы, ответственные за передачу импульса в головной мозг о достаточном количестве съеденного, находятся в верхних отделах желудка, поэтому важно не пропустить сигнал, чтобы не переедать.

Минимизировать количество специй. Во‑первых, очень многие из них повышают выработку желудочного сока и повышают аппетит, а во-вторых, ускоряют моторику ЖКТ, и кушать хочется чаще и активнее.

Практиковать аэробные нагрузки. Бег, занятия на эллипсе, плавание, ходьба, помимо прочего, активно увеличивают в крови уровень пептида YY. Именно этот гормон в гипоталамусе активирует нейроны, ответственные за чувство насыщения и подавляющие аппетит, стимулирует нейроны, от которых зависит чувство насыщения и ингибирует нейроны, стимулирующие возникновение аппетита. Плюс такие нагрузки улучшают моторику всего желудочно-кишечного тракта.

Вazaar.ru