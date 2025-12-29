Названы пять самых вредных для сердца категорий продуктов

Врач-кардиолог сети медицинских центров "СМ-Клиника" Ирина Тарасова назвала пять категорий продуктов, которые вредят здоровью сердца и сосудов сильнее всего.

Как передает Day.Az, их врач перечислила в разговоре "Лентой.ру".

Одним из самых вредных продуктов для сердечно-сосудистой системы Тарасова назвала алкоголь. Она подчеркнула: даже небольшие на первый взгляд порции, если их употреблять регулярно, могут повышать давление, провоцировать аритмию и кардиомиопатию.

По словам кардиолога, для сердца также вредно переработанное мясо. "Сосиски, колбасы, бекон содержат много соли, насыщенных жиров и консервантов. У любителей этих продуктов мясной гастрономии повышен риск развития ишемической болезни сердца", - рассказала она.

Также Тарасова предостерегла от злоупотребления солью, так как она удерживает жидкость в организме, повышает давление и перегружает сердце. Постепенно это приводит к гипертонии, а значит, и к повышенному риску развития инфаркта и инсульта, объяснила врач.

К другим повышающим риск сердечно-сосудистых катастроф продуктам она отнесла сахар и трансжиры, в том числе маргарин, часто встречающийся в промышленной выпечке, конфетах, чипсах и фастфуде.