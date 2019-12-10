5 продуктов, которые вызывают отеки

- Молочные продукты. Если хотите избежать отечности, обычное молоко лучше заменить соевым или миндальным. Кофе и йогурты также лучше брать на альтернативном молоке. В современных супермаркетах можно легко найти эти продукты.
- Белый рис. Его лучше заменить коричневым. В буром рисе намного больше минералов и витаминов, необходимых организму.
- Соленья. Не увлекайтесь солеными и консервированными продуктами. Конечно, один соленый огурец, например внутри сэндвича, - это норма. Но если вы съедите пять, то на следующий день уже придется усиленно позаниматься. Лучше всего с отеками борется дыхательная гимнастика.
- Вода. Отсутствие воды в организме или ее недостаточное количество может стать причиной отека. Если вы выпили меньше своей нормы, то спровоцируете отек. Соблюдайте водный баланс каждый день.
- Сладкие алкогольные напитки. Например, коктейль "Пина колада" лучше не заказывать. Вместо него остановите свой выбор на игристом вине. Лишний сахарный сироп в коктейлях и добавки спровоцируют дополнительную отечность.
Вazaar.ru
Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook