5 продуктов, которые вызывают отеки

Молочные продукты. Если хотите избежать отечности, обычное молоко лучше заменить соевым или миндальным. Кофе и йогурты также лучше брать на альтернативном молоке. В современных супермаркетах можно легко найти эти продукты.

Белый рис. Его лучше заменить коричневым. В буром рисе намного больше минералов и витаминов, необходимых организму.

Соленья. Не увлекайтесь солеными и консервированными продуктами. Конечно, один соленый огурец, например внутри сэндвича, - это норма. Но если вы съедите пять, то на следующий день уже придется усиленно позаниматься. Лучше всего с отеками борется дыхательная гимнастика.

Вода. Отсутствие воды в организме или ее недостаточное количество может стать причиной отека. Если вы выпили меньше своей нормы, то спровоцируете отек. Соблюдайте водный баланс каждый день.

Сладкие алкогольные напитки. Например, коктейль "Пина колада" лучше не заказывать. Вместо него остановите свой выбор на игристом вине. Лишний сахарный сироп в коктейлях и добавки спровоцируют дополнительную отечность.

Вazaar.ru

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook