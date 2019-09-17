17 сентября 2019

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Как приготовить молоко с медом от кашля? <span class="color_red">- ФОТО</span>

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Как приготовить молоко с медом от кашля? - ФОТО
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Как приготовить молоко с медом от кашля? - ФОТО

Молоко с медом - отличное народное средство, которое помогает справиться с кашлем и уменьшить боль в горле.

С наступлением осени многие люди сталкиваются с такой неприятной проблемой, как боль в горле. Теплое молоко с медом великолепно помогает избавиться от кашля, причиной которого стали грипп, ОРВИ, ларингит или ангина. Это средство стимулирует выработку и отхождение мокроты, укрепляет иммунитет, чтобы организм смог как можно быстрее справиться с инфекцией.

Конечно, горло нужно лечить не только народными средствами, но молоко с медом помогает существенно облегчить неприятные симптомы простуды.

Молоко с медом и ванилью

  • 1 стакан молока
  • 1-2 ч.л. меда
  • 1/2 ч.л. ванильного сахара

Приготовление: Нагреть молоко на плите или в микроволновой печи. Растворить в нем мед и ванильный сахар. Подавать сразу же. 

Молоко с медом и корицей

  • 1 стакан молока
  • 1-2 ч.л. меда
  • щепотка молотой корицы

Приготовление: Нагреть молоко вместе с корицей, помешивая, чтобы она равномерно распределилась. Добавить мед по вкусу. 

Молоко с медом и коньяком

  • 1 стакан молока
  • 1 ч.л. меда
  • 1 ч.л. коньяка или рома

Приготовление: Нагреть молоко, добавить в него мед и алкоголь, хорошо перемешать. 

Пряное молоко с медом

  • 1 стакан молока
  • 1 ст.л. меда
  • щепотка ванилина
  • щепотка молотой гвоздики
  • щепотка молотой корицы
  • щепотка молотого имбиря
  • щепотка молотой мускатного ореха

Приготовление: Смешать все ингредиенты в сотейнике, нагреть на небольшом огне, помешивая. Перелить в чашку и подавать. 

Молоко с медом и содой от кашля

  • 1 стакан молока
  • 1 ч.л. меда
  • 1/3 ч.л. соды

Приготовление: Смешать молоко, мед и соду, прогреть, чтобы напиток был теплым, но не обжигающим. 

Молоко с медом и маслом какао от кашля

  • 1 стакан молока
  • 1 ч.л. меда
  • 1/2 ч.л. масла какао

Приготовление: В теплое молоко нужно добавить мед и кусочек масла. Масло какао прекрасно смягчает горло, обволакивая его. Масло какао можно заменить сливочным. 

Н. Гасымова

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