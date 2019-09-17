Как приготовить молоко с медом от кашля? - ФОТО

Молоко с медом - отличное народное средство, которое помогает справиться с кашлем и уменьшить боль в горле.
С наступлением осени многие люди сталкиваются с такой неприятной проблемой, как боль в горле. Теплое молоко с медом великолепно помогает избавиться от кашля, причиной которого стали грипп, ОРВИ, ларингит или ангина. Это средство стимулирует выработку и отхождение мокроты, укрепляет иммунитет, чтобы организм смог как можно быстрее справиться с инфекцией.
Конечно, горло нужно лечить не только народными средствами, но молоко с медом помогает существенно облегчить неприятные симптомы простуды.
Молоко с медом и ванилью
- 1 стакан молока
- 1-2 ч.л. меда
- 1/2 ч.л. ванильного сахара
Приготовление: Нагреть молоко на плите или в микроволновой печи. Растворить в нем мед и ванильный сахар. Подавать сразу же.
Молоко с медом и корицей
- 1 стакан молока
- 1-2 ч.л. меда
- щепотка молотой корицы
Приготовление: Нагреть молоко вместе с корицей, помешивая, чтобы она равномерно распределилась. Добавить мед по вкусу.
Молоко с медом и коньяком
- 1 стакан молока
- 1 ч.л. меда
- 1 ч.л. коньяка или рома
Приготовление: Нагреть молоко, добавить в него мед и алкоголь, хорошо перемешать.
Пряное молоко с медом
- 1 стакан молока
- 1 ст.л. меда
- щепотка ванилина
- щепотка молотой гвоздики
- щепотка молотой корицы
- щепотка молотого имбиря
- щепотка молотой мускатного ореха
Приготовление: Смешать все ингредиенты в сотейнике, нагреть на небольшом огне, помешивая. Перелить в чашку и подавать.
Молоко с медом и содой от кашля
- 1 стакан молока
- 1 ч.л. меда
- 1/3 ч.л. соды
Приготовление: Смешать молоко, мед и соду, прогреть, чтобы напиток был теплым, но не обжигающим.
Молоко с медом и маслом какао от кашля
- 1 стакан молока
- 1 ч.л. меда
- 1/2 ч.л. масла какао
Приготовление: В теплое молоко нужно добавить мед и кусочек масла. Масло какао прекрасно смягчает горло, обволакивая его. Масло какао можно заменить сливочным.
Н. Гасымова
Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook