Готовим кожу к осени – Важные советы от косметолога Айнуры Гасановой

Завтра - первый день осени и бакинский климат дает об этом знать. Знойная дневная жара быстро сменяется вечерней прохладой и сильным морским ветром. Смена погоды отражается и на нашей коже. Чтобы быть готовой к осени и предотвратить все проблемы с нашей кожей мы обратились к врачу-дерматокосметологу Айнуре Гасановой, которая поделилась с Lady.Day.Az важными советами и рецептами масок.

"Осенний уход за кожей отличается от летнего и является переходным периодом для подготовки кожи к зиме. Есть основные постулаты, правила ухода за кожей всех типов и всех сезонов: очищение, увлажнение, питание, защита. Все остальное подбирается индивидуально, учитывая тип кожи, возраст, а также индивидуальные особенности человека", - объяснила косметолог.

Айнура Гасанова добавила, что зрелая кожа нуждается в лифтинге, поддержании тонуса кожи и омолаживании. Юная подростковая кожа нуждается в правильном балансе и чистоте.

Осень у нас проходит теплой поэтому, продолжаем защищать кожу от солнечных лучей, особенно если есть возрастные или пигментные пятна.

"Из салонных процедур для зрелой кожи смело можно начинать витаминно-питатательные курсы мезотерапии и биоревилитации. С наступлением глубокой осени можно переходить на пилинги. Но все профессиональные процедуры должны проводиться после консультации врача и подбираться индивидуально. В домашних условиях не забываем наносить крема, маски, увлажняя и питая кожу", - посоветовала А. Гасанова.

Не забываем также и о здоровье всего организма, которому необходим нормальный сон, правильное питание и большое количество воды.

Айнура ханум также порекомендовала принимать omega-3 внутрь. Для лиц старше 50 лет - omega-3,6,9.

"Рекомендую также пользоваться масками для лица, но, конечно же, лучше применять готовую профессиональную уходовую косметику, которая подбирается вместе с косметологом. Так как последние технологии дают более богатый состав и быстрый результат, а также с ними не надо возиться", - добавила она.

Маска с рыбьим жиром и мёдом

Ингредиенты:

5 мл аптечного раствора;

10 гр. мёда;

3-4 капли эфирного масла жасмина.

Приготовление и способ нанесения: соединив все компоненты, предварительно очистить и распарить дерму, наносить тонизирующий состав спонжем. Время его действия - пятнадцать/двадцать минут. Умыться отваром листьев брусники.

Эта маска восстанавливает эластичность кожи, освежает и омолаживает. После 25 лет действенна ухаживающая процедура в комплексе с лицевым массажем для профилактики возрастных изменений.

Увлажняющая маска

Ингредиенты:

ст. ложка жира;

ст. ложка творога.

Приготовление и способ нанесения: творог разбавить небольшим количеством кислого молока и взбить в блендере и можно распределять на лице. По истечении сорока минут удалить остатки спонжем/диском.

Эта маска способствует глубокому увлажнению эпидермиса, восстановлению клеточной структуры, защите от сухого воздуха и солнечных лучей.

Ф. Агаларова