Как побороть лень и начать заниматься спортом

Любите ли вы заниматься физическими упражнениями? Если да, то вы знаете, что становление на путь самосовершенствования не происходит по стечению обстоятельств. В конце концов, упражнения требуют от вас дополнительной воли и недюжинных усилий. Это две вещи, которых не хватает 99% людей. (Так как работа, в значительной степени, потребует от вас всех сил, которые вы можете собрать!)

Хорошая новость заключается в том, что если вы придерживаетесь такого ритма достаточно долго, упражнения становятся привычными. Фактически, после того, как все становится похоже на рутину, мы становимся довольно расстроенными, если по каким-то причинам пропускаем тренировку. Это объясняется тем, что физические упражнения буквально изменяют нейронные узлы мозга, в результате чего тело жаждет здоровых гормонов, которые выделяются лишь во время тренировки.

Итак, как приучить себя к тренировкам?

"Фитнес - это мой способ избавиться от стресса, с которым я сталкиваюсь во время учёбы и повседневной жизни. Если я расстроена, рассержена или просто нахожусь под большим давлением, тренировки помогают успокоить мои нервы. Это дает мне возможность выплеснуть эмоции и делает меня счастливее в целом. Это также наделяет меня уверенностью в собственных силах. Но даже после того, как я выдержу интенсивные нагрузки, будучи уставшей, я чувствую, что могу выполнить любую задачу, поставленную передо мной", - Джесси Э., Калифорния.

1. Сделайте что-то, что вам точно понравится.

Одной из самых неприятных вещей, с которой сталкиваются люди, по мнению некоторых фитнес-тренеров, заключается в том, что вам нужно выполнять определенный набор упражнений, чтобы оставаться в форме. Но все немного не так. Зачем делать то, что вам не по нраву? Если у вас есть цель, скажем, нарастить мышечную массу, то будет здорово соблюдать строгий график и порядок упражнений.

Но если вы просто хотите немного похудеть и сделать свое тело здоровым, заниматься спортом или выполнять определенные упражнения можно без конкретной установки и графика. Достаточно делать то, что вам нравится. Играйте в баскетбол, прокатитесь на горном велосипеде, ходите на длительную прогулку со своей собакой, отправляйтесь в поход, возьмите пару уроков тенниса. Короче говоря, физическая активность не заключается лишь в абонементе в спортзал или персональном тренере.

2. Оцените преимущества.

Даже умеренная физическая активность дает массу преимуществ для здоровья. Физические упражнения тонизируют мышцы, развивают силу и повышают выносливость. Регулярные упражнения также улучшают кровообращение, доставляя все необходимые вам питательные вещества ко всем органам, укрепляя каждый первичный. Особенно это заметно исходя из улучшения сердечно-сосудистой и дыхательной системы.

Если так задуматься, то нет ничего хуже, чем регулярные тренировки. Потому что это тяжело морально. Но такая работа улучшает кровоток мозга и память, усиливает фокус и концентрацию, а также повышает вашу способность к восприятию нового. Умеренные нагрузки также дают постоянный приток позитивной энергии, который сохраняется на весь день.

3. Найдите нужную атмосферу.

Если вы хотите наслаждаться физическими упражнениями, крайне важно найти подходящую атмосферу для тренировок. Некоторые люди занимаются в тренажерном зале, некоторые любят выходить на природу, а кому-то комфортнее вообще не заморачиваться и заниматься там, где им удобно. Некоторым людям нравится работать в одиночку. Другим легче находиться с кем-то в паре или небольшой компании. В общем, вы поняли общий посыл.

Кроме того, не стоит недооценивать важность поиска удобного места. Тренировки в правильной атмосфере сделают ваши занятия намного приятнее.

4. Слушайте музыку.

Если вы видите, что человек занимается, то вы можете заметить, что он в наушниках. Большинство людей предпочитает слушать музыку во время физических нагрузок. Оказывается, тому есть веская причина: слушать музыку во время занятий или работы - это стимуляция мозговой активности, подобно удвоению получения дофамина.

Исследование мозга показывает, что музыка влияет на ваше настроение, стимулируя образование химических веществ в мозгу, отвечающих за чувство получения награды или удовольствия (PRS). Это вещества обеспечивают вам заряд позитивной энергии, заряжая драйвом и мотивируя вас. А всё это необходимо для успешной тренировки.

5. Испытывайте свои возможности... но не слишком.

Некоторые люди начинают слишком рьяно, а затем испытывают разочарование, когда не могут идти в ногу со своими ожиданиями. Некоторые начинают слишком медленно, извиваясь вокруг тренажерного зала, не делая ничего напряженного, а затем отправляясь домой.

Начинайте с того темпа, который является сложным, но выполнимым. В конце концов, вспомните, что вы заплатили за абонемент немалую сумму! По крайней мере, задержитесь на подольше и побегайте на беговой дорожке.

6. Придерживайтесь плана.

Хоть мы и даем вам несколько советов о том, как научиться наслаждаться упражнениями, они не помогут, если вы не будете прибегать к самодисциплине. Даже делать то, что вам нравится, трудно. И когда вы лежите в удобной постели, очень тяжело заставить себя сделать хоть что-то!

Продолжайте прилагать усилия, и, прежде чем вы это поймете, вам уже не понадобится будильник. Ваше тело будет само требовать новой дозы упражнений!

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