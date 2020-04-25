Моника Беллуччи постриглась под мальчика и дебютировала в дерзком образе на обложке - ФОТО

Мы привыкли видеть Монику Беллуччи с аккуратно уложенными локонами и в лаконичных черных нарядах, наполненных элегантностью. Если на красных ковровых дорожках актриса не позволяет себе отказа от привычного образа, то ради съемок она готова к экспериментам.

Голливудская дива пошла еще дальше и на этот раз отважилась даже сменить стрижку. На обложке французского журнала Madame Figaro звезда предстала с рваной ультракороткой стрижкой под мальчика.

Смелая прическа повлекла за собой и дерзкий образ. Бывшая супруга Венсана Касселя надела прозрачное боди Dolce&Gabbana и сияющий жакет с тиснением под кожу Аzzedine Аlaia. 55-летняя актриса казалась невероятно посвежевшей, а ее фигура явно позволяет и не такие провокационные образы.

Визажисты сделали ставку на природную красоту кареглазой Моники - и явно не прогадали. Нюдовый макияж только дополнил то, чем актрису так щедро одарила природа. Автором съемки стал известный фэшн-фотограф Патрик ван Малдер. "Желаю всем быть в безопасности и надеяться на здоровое будущее всего мира в ближайшее время", - прокомментировала свою новую съемку Моника в Instagram.

Вazaar.ru