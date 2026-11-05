5 ноября 2026

5 ноября 2026 15:30

Назван самый актуальный цвет зимы

Ведущий "Модного приговора", стилист Александр Рогов назвал самый актуальный цвет зимы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он написал в Telegram-канале.

"Металлик в текущем осенне-зимнем сезоне актуален как никогда! Золото, серебро, медь и бронза выходят за рамки вечернего гардероба и появляются в повседневных образах. Носите их в виде акцентных аксессуаров или выбирайте опции с металлическим блеском - от топов и юбок до верхней одежды. Важное напоминание - осень должна быть яркой!" - написал Рогов.


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