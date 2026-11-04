4 ноября 2026

4 ноября 2026 13:34

Названа популярная модель пальто на осень и зиму

Редакторы журнала Vogue назвали популярный фасон пальто на осень и зиму.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, материал появился на сайте издания.

Речь идет о длинной двубортной модели серого оттенка. По словам экспертов, данный вариант стал заменой изделиям черного и коричневого цветов при составлении базового гардероба. Кроме того, отличительными деталями подобного изделия оказались завязанный на талии пояс и ворот из искусственного меха.

При этом отмечается, что в аналогичном пальто George бренда Aligne была замечена британская модель и телеведущая Алекса Чанг. Знаменитость сочетала верхнюю одежду с синими джинсами, белым топом, сумкой Louis Vuitton и черными туфлями на высоких каблуках.


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