1 июля 2026

1 июля 2026 17:23

Ведущий «Модного приговора» объяснил, как носить сапоги со змеиным принтом

Ведущий "Модного приговора", стилист Александр Рогов, объяснил, как носить сапоги со змеиным принтом. Об этом он написал в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Пожалуй, самая летняя коллекция из всех летних коллекций будущего года была показана брендом Dries van Noten. Легкая, невесомая, вдохновляющая и полупрозрачная. Отдельно отмечу украшения и обувь. На снимках позиции, которые я сам с удовольствием носил бы. Хотя цветовая гамма и не совсем моя", - написал Рогов.

Он также показал, что актуальную модель обуви можно носить с высокими носками и тренчами.


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