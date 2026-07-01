Ведущий «Модного приговора» объяснил, как носить сапоги со змеиным принтом

Ведущий "Модного приговора", стилист Александр Рогов, объяснил, как носить сапоги со змеиным принтом. Об этом он написал в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Пожалуй, самая летняя коллекция из всех летних коллекций будущего года была показана брендом Dries van Noten. Легкая, невесомая, вдохновляющая и полупрозрачная. Отдельно отмечу украшения и обувь. На снимках позиции, которые я сам с удовольствием носил бы. Хотя цветовая гамма и не совсем моя", - написал Рогов.

Он также показал, что актуальную модель обуви можно носить с высокими носками и тренчами.