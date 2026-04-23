23 апреля 2026 12:11

Названо модное сочетание цветов в одежде на весну

Стилист и телеведущий Александр Рогов назвал модное сочетание цветов в одежде на весну. Информация появилась в его Telegram-канале, который насчитывает более 183 тысяч подписчиков, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперт рассказал, что удачным станет комбинация красного и сливочно-желтого оттенков в образе. По словам Рогова, образы можно составлять, используя только два упомянутых цвета. Кроме того, яркий дуэт можно разбавить аксессуарами темных тонов, таких как шоколадно-коричневый, заключил стилист.


Просмотров: 112

