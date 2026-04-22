Врач рассказала, какие витамины помогут укрепить нервы

Прием витамина D, магния и витаминов группы В, а также правильный режим света помогут укрепить нервную систему и избавиться от весенней хандры. Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала врач-невролог Мария Медведева.

"Весной организм истощен: не хватает солнца и витаминов. Укрепить нервную систему поможет прием витамина D. Это основа. Зимой и весной он нужен практически всем для бодрости и стабильной психики. Сюда же добавим прием магния + витамины группы В. Это классическая связка для снятия напряжения и восстановления нервов. Эффективны адаптогены (природные, реже синтетические вещества, повышающие способность организма сопротивляться стрессу, физическим нагрузкам). Например, женьшень, элеутерококк, ашваганда, родиола розовая - помогают взбодриться, но подходят не всем. Это обязательно нужно учитывать", - сказала Медведева.

Врач также обратила внимание, что для здоровья нервной системы очень важен режим света.

"Утром нужен яркий свет, чтобы проснуться. Вечером - темнота и никаких гаджетов за час до сна - синий свет телефона или компьютера мешает выработке гормона сна", - констатировала Медведева.