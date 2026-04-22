22 апреля 2026 15:11

Врач рассказала, какие витамины помогут укрепить нервы

Прием витамина D, магния и витаминов группы В, а также правильный режим света помогут укрепить нервную систему и избавиться от весенней хандры. Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала врач-невролог Мария Медведева.

"Весной организм истощен: не хватает солнца и витаминов. Укрепить нервную систему поможет прием витамина D. Это основа. Зимой и весной он нужен практически всем для бодрости и стабильной психики. Сюда же добавим прием магния + витамины группы В. Это классическая связка для снятия напряжения и восстановления нервов. Эффективны адаптогены (природные, реже синтетические вещества, повышающие способность организма сопротивляться стрессу, физическим нагрузкам). Например, женьшень, элеутерококк, ашваганда, родиола розовая - помогают взбодриться, но подходят не всем. Это обязательно нужно учитывать", - сказала Медведева.

Врач также обратила внимание, что для здоровья нервной системы очень важен режим света.

"Утром нужен яркий свет, чтобы проснуться. Вечером - темнота и никаких гаджетов за час до сна - синий свет телефона или компьютера мешает выработке гормона сна", - констатировала Медведева.


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 2025 09:45

  • 2 618
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 2025 12:16

  • 3 822
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 2025 12:00

  • 5 996
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 2025 18:35

  • 5 190
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 6 884
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 15 055
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 13 498
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 17 672
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 16 980
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 16 084
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева