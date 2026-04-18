Психологи выяснили, как сделать расставание менее травматичным

То, как именно люди расстаются, влияет на их эмоциональное состояние после разрыва. К такому выводу пришли канадские психологи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Journal of Sex & Marital Therapy (JS&MT).

Исследование провели ученые из Оттавского университета. В нем приняли участие 362 человека, недавно переживших разрыв отношений. Участники оценивали свое эмоциональное состояние, а также то, как именно проходил разговор о расставании.

Оказалось, что ключевую роль играет так называемая "поддержка автономии" - стиль общения, при котором человек объясняет причины разрыва без давления, учитывает чувства партнера и дает ему время осмыслить происходящее.

"Если инициатор разрыва честно объясняет причины и выслушивает другую сторону, обоим легче двигаться дальше", - отметила ведущий автор работы Эрин Маккланг.

При этом исследование показало важный нюанс: уважительное расставание не снижает уровень боли. Симптомы тревоги, депрессии и негативных эмоций остаются примерно на том же уровне. Однако у людей чаще сохраняется позитивный настрой и ощущение внутренней энергии.

"Это не делает расставание менее болезненным, но помогает быстрее собраться и идти дальше, не зацикливаясь на вопросе "почему?"", - пояснила соавтор исследования Серена Корсини-Мунт.

Еще один фактор, влияющий на состояние после разрыва, - продолжение общения с бывшим партнером. Участники, которые поддерживали контакт, чаще испытывали тревогу и депрессивные симптомы.

Авторы подчеркивают, что их результаты не означают прямую причинно-следственную связь: исследование основано на воспоминаниях участников и не учитывает все возможные факторы. Тем не менее оно показывает, что даже в момент разрыва стиль общения может играть важную роль в том, как человек переживет этот опыт.