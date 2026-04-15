Визажист рассказала, как добиться эффекта «голого лица» в макияже

Для создания макияжа с эффектом glow skin или "голого лица" нужно использовать легкий тон. Об этом "Газете.Ru" рассказала международный визажист Clarins Ольга Комракова, передает Day.Az.

"Кожа должна быть напитанной, тогда тон ляжет максимально естественно. Сам тон должен быть легким, полупрозрачным и наноситься тонким слоем. Не нужно стремиться к идеальному перекрытию - достаточно слегка выровнять тон, скрыть покраснения и темные круги. Консилер лучше использовать локально и выбирать увлажняющие, сияющие текстуры", - объяснила эксперт.

Отдельное внимание визажист посоветовала уделить макияжу глаз.

"Важно аккуратно подчеркнуть межресничное пространство, чтобы взгляд стал выразительнее, но без явных линий. Можно добавить легкое сияние на веки и нанести тушь только на верхние ресницы - этого будет достаточно для естественного эффекта", - рекомендовала Комракова.

Брови, по ее словам, должны выглядеть максимально натурально: лучше избегать графичных линий, вместо этого мягко прорисовывать форму, имитируя волоски, а в финале зафиксировать брови прозрачным средством.

"Вместо классических румян используйте кремовые текстуры. Можно нанести тинт или помаду на яблочки щек и растушевать к вискам. Подойдут натуральные оттенки - персиковый, розовый или коралловый", - посоветовала эксперт.

Для губ Комракова предложила выбрать максимально естественные средства: идеально подойдут бальзамы или тинты, близкие к натуральному цвету губ.

"Контур можно слегка обозначить и смягчить, чтобы не было четких границ", - уточнила эксперт.

Визажист подчеркнула, что важно не перегружать макияж матирующими средствами.

"Пудру стоит наносить только при необходимости и очень тонким слоем. Финальный штрих - фиксирующий спрей с легким сиянием, который помогает объединить все слои и создать эффект второй кожи", - заключила Комракова.