15 апреля 2026

15 апреля 2026 17:11

Визажист рассказала, как добиться эффекта «голого лица» в макияже

Для создания макияжа с эффектом glow skin или "голого лица" нужно использовать легкий тон. Об этом "Газете.Ru" рассказала международный визажист Clarins Ольга Комракова, передает Day.Az.

"Кожа должна быть напитанной, тогда тон ляжет максимально естественно. Сам тон должен быть легким, полупрозрачным и наноситься тонким слоем. Не нужно стремиться к идеальному перекрытию - достаточно слегка выровнять тон, скрыть покраснения и темные круги. Консилер лучше использовать локально и выбирать увлажняющие, сияющие текстуры", - объяснила эксперт.

Отдельное внимание визажист посоветовала уделить макияжу глаз.

"Важно аккуратно подчеркнуть межресничное пространство, чтобы взгляд стал выразительнее, но без явных линий. Можно добавить легкое сияние на веки и нанести тушь только на верхние ресницы - этого будет достаточно для естественного эффекта", - рекомендовала Комракова.

Брови, по ее словам, должны выглядеть максимально натурально: лучше избегать графичных линий, вместо этого мягко прорисовывать форму, имитируя волоски, а в финале зафиксировать брови прозрачным средством.

"Вместо классических румян используйте кремовые текстуры. Можно нанести тинт или помаду на яблочки щек и растушевать к вискам. Подойдут натуральные оттенки - персиковый, розовый или коралловый", - посоветовала эксперт.

Для губ Комракова предложила выбрать максимально естественные средства: идеально подойдут бальзамы или тинты, близкие к натуральному цвету губ.

"Контур можно слегка обозначить и смягчить, чтобы не было четких границ", - уточнила эксперт.

Визажист подчеркнула, что важно не перегружать макияж матирующими средствами.

"Пудру стоит наносить только при необходимости и очень тонким слоем. Финальный штрих - фиксирующий спрей с легким сиянием, который помогает объединить все слои и создать эффект второй кожи", - заключила Комракова.


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Красота

21 сентября 2025 06:18

  • 2 453
Раскрыт точный механизм появления морщин

Красота

18 марта 2025 17:03

  • 3 891
Чем может быть опасно гидрофильное масло?

Красота

6 мая 2023 00:06

  • 10 580
Раскрыты секреты идеальных образов Кейт Миддлтон

Красота

3 февраля 2023 11:47

  • 14 848
Как правильно ухаживать за кожей и определять её типы - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Красота

25 января 2023 10:49

  • 16 361
Одеть белый халат и взять в руки шприц не значит, что вы врач - косметолог Севиндж Абдуллаева