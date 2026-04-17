17 апреля 2026 11:03

Дефицит двух веществ может вызвать выпадение волос

Иногда выпадение волос может быть вызвано воздействием стрессорных факторов, эндокринопатиями или дефицитными состояниями (железодефицит, гиповитаминоз D). Такое выпадение волос называют телогеновой или диффузной алопецией.

Как передает Day.Az, об этом рассказал Gazeta.ru ассистент кафедры дерматовенерологии им. Скрипкина Пироговского Университета Алексей Силин.

Диффузная алопеция - это форма патологического выпадения волос, при которой потеря происходит равномерно по всей поверхности кожи головы, без образования четких очагов облысения.

"Важно отметить принципиальное отличие данной формы: при устранении провоцирующего фактора и нормализации гомеостаза волосяные фолликулы способны спонтанно восстанавливать свою функцию без необходимости в специфической стимуляции роста. Отдельного внимания заслуживает гнездная (очаговая) алопеция, имеющая аутоиммунную природу и требующая принципиально иных подходов к терапии. Также важно выделить андрогенную алопецию, когда волосы выпадают из-за повышенной чувствительностью волосяных фолликулов к андрогенам - мужским половым гормонам", - рассказал доктор.

Стратегия лечебных мероприятий при алопеции базируется исключительно на принципе этиопатогенетической обоснованности. При андрогенетической алопеции препаратами первой линии выступают средства, стимулирующие ангиогенез и пролонгирующие фазу анагена, такие, как миноксидил.

"При диффузных формах алопеции терапевтический алгоритм направлен на верификацию и устранение причины, включая коррекцию нутритивного статуса и гормонального фона. В качестве вспомогательного метода, потенцирующего регенераторные процессы в тканях, широко применяется аутоплазмотерапия (PRP-терапия). В тех ситуациях, когда консервативные методы воздействия исчерпали свой потенциал, единственным эффективным решением признается хирургическая трансплантация волос. Важно отметить, что к данному этапу прибегает относительно ограниченное число пациентов", - заметил доктор.


Просмотров: 158

