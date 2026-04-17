Выявлен недооцененный фактор риска распространенного вида рака

Генетическая предрасположенность может играть не меньшую роль в развитии рака эндометрия, чем ожирение. К такому выводу пришли ученые, чье исследование опубликовано в журнале BMC Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Рак эндометрия - одно из наиболее распространенных гинекологических онкологических заболеваний. За последние 25 лет число случаев значительно выросло, особенно среди женщин 25-44 лет. Традиционно главным фактором риска считалось ожирение. Однако анализ данных более чем 129 тысяч женщин показал: даже при "здоровом" индексе массы тела женщины с высокой генетической предрасположенностью заболевают в два раза чаще.

Особенно высок риск у тех, у кого сочетаются оба фактора - неблагоприятный генетический профиль и ожирение. В этом случае вероятность развития заболевания возрастает почти в пять раз. При этом исследователи подчеркивают: генетический риск и масса тела действуют независимо друг от друга.

По мнению авторов, эти данные могут изменить подход к скринингу. До сих пор генетическое тестирование применялось в основном при редких наследственных синдромах. Новые результаты показывают, что учитывать генетическую предрасположенность стоит гораздо шире, в том числе у женщин с нормальным весом, которые ранее не входили в группу повышенного риска.