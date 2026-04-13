13 апреля 2026 15:14

Названы неочевидные симптомы ухудшения памяти у пожилых

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) традиционно считают "детским" расстройством, однако его симптомы могут сохраняться и в пожилом возрасте. Новое исследование показало: у людей старше 55 лет выраженная невнимательность связана с более низкими результатами тестов на память и скорость обработки информации. Работа опубликована в журнале Journal of Attention Disorders (JAD), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы проанализировали данные крупного американского проекта Health and Retirement Study, включив в выборку около 1300 человек в возрасте от 55 до 84 лет. Участников разделили на три группы: 55-64 года, 65-74 года и 75-84 года. Симптомы СДВГ оценивали с помощью опросника Adult ADHD Self-Report Scale, депрессию - по отдельной шкале.

Когнитивные функции проверяли несколькими тестами. В задании "Serial 7s" участники должны были последовательно вычитать из 100 число семь - это требует рабочей памяти и устойчивого внимания. В тестах на немедленное и отсроченное воспроизведение оценивали эпизодическую память. Также использовали тест "Number Series" для оценки способности выявлять закономерности.

Результаты показали четкую связь между невнимательностью и снижением когнитивных показателей. Люди с более выраженными симптомами невнимательности хуже справлялись с вычитанием "по семеркам" и запоминанием слов.

Авторы проверили, меняется ли эта связь с возрастом. Статистическая модель показала, что влияние невнимательности остается одинаково выраженным как в 55 лет, так и в 84 года. Иными словами, негативный эффект не усиливается с возрастом, но и не ослабевает.

Связь гиперактивности и импульсивности с когнитивными нарушениями оказалась менее устойчивой и в итоговой модели не достигла статистической значимости. Это указывает на то, что ключевым фактором выступает именно дефицит внимания.

Авторы подчеркнули практическое значение результатов. Пожилых людей с жалобами на память часто обследуют на предмет деменции. Однако в ряде случаев речь может идти о недиагностированном или плохо контролируемом СДВГ. По мнению исследователей, таким пациентам могут помочь специальные стратегии тренировки памяти и внимания.


