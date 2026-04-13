Перечислены главные свадебные тренды 2026 года

Стилист Влад Лисовец перечислил главные свадебные тренды 2026 года. Об этом он написал в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В Нью-Йорке с 8 по 10 апреля проходит одна из главных свадебных недель года. Тренды получились стабильно романтичными: скульптурные корсеты и идеальный крой, асимметричный драпированный крой, объемные рукава, кружево, перья и нежные цветочные принты, легкие полупрозрачные ткани и блестящие акценты, от классических пышных платьев до современных минималистичных силуэтов - есть варианты на любой вкус и стиль свадьбы" - написал Лисовец.