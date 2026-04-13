Врач назвала продукты, способные вызвать темные пятна на коже

Питание с избытком сахара и ультрапереработанных продуктов может усиливать пигментацию кожи и способствовать развитию мелазмы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом диетолог Шейла Мустафа из Университета Аньемби Морумби (Сан-Паулу) рассказала изданию The Conversation.

"Мелазма - это хроническое состояние, при котором на коже лица появляются темные пятна. Ранее основными причинами считались ультрафиолетовое излучение, гормональные изменения и генетика. Однако современные исследования показывают, что механизм развития заболевания значительно сложнее", - рассказала эксперт.

По словам специалиста, важную роль играют воспалительные процессы в коже. В частности, активируются тучные клетки, которые выделяют гистамин и усиливают местное воспаление. Также в развитии мелазмы участвуют окислительный стресс и изменения структуры кожи - в том числе коллагена и эластических волокон.

"Отдельное внимание ученые уделяют влиянию питания. Диета с высоким содержанием сахара и переработанных продуктов может усиливать системное воспаление и способствовать развитию инсулинорезистентности. Это, в свою очередь, приводит к образованию так называемых конечных продуктов гликирования, которые повреждают коллаген и ухудшают защитные функции кожи", - предупредила врач.

В то же время некоторые продукты могут оказывать защитный эффект. Речь идет о соединениях с противовоспалительными свойствами - например, полифенолах зеленого чая, компонентах граната и каротиноидах, содержащихся в овощах. Они помогают снижать воспаление и частично защищать кожу от воздействия ультрафиолета.

Мустафа подчеркивает, что мелазма является многофакторным состоянием, и питание не заменяет дерматологическое лечение. Однако рацион с преобладанием овощей, фруктов и минимальной обработкой продуктов может стать важным дополнением к терапии и профилактике.