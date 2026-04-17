Стилист Влад Лисовец объяснил, как носить кружево в образах. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ничего против того, чтобы подвязывать кружево я не имею! Важно лишь понять, как сделать это по-своему уникально. Носите кружевные юбки или платки поверх брюк с теми образами, в которых есть более яркий акцент. Кружево отлично смотрится на второстепенной роли, мягко дополняя образ. Отдельно хочу обратить внимание на то, что на разных фигурах кружево смотрится одинаково здорово!" - написал Лисовец.