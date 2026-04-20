20 апреля 2026 10:55

Названо неочевидное условие для крепкого сна

Сон без одежды может способствовать более быстрому засыпанию и улучшению качества отдыха за счет естественного охлаждения организма.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом рассказал представитель американского Национального фонда сна Джозеф Дзержевски в комментарии изданию CNN.

По его словам, для здорового сна важно, чтобы температура тела снизилась примерно на один градус. Это запускает естественные механизмы засыпания. Один из способов ускорить этот процесс - отказаться от плотной одежды на ночь или выбирать максимально легкую пижаму из тонких тканей.

Эксперт отмечает, что оптимальная температура в спальне должна быть около 18-19 градусов. Также важны хорошая вентиляция и постельное белье, способное впитывать влагу, чтобы не мешать охлаждению через потоотделение. Если при этом мерзнут руки или ноги, их рекомендуется согреть перед сном - это помогает телу быстрее перераспределить тепло.

"Температура тела во время сна влияет и на здоровье. Например, перегрев может негативно сказываться на выработке тестостерона у мужчин, особенно если используется тесное нижнее белье. Кроме того, сон без одежды может иметь и психологические преимущества. Контакт кожа к коже у партнеров способствует выработке окситоцина - гормона, связанного с чувством привязанности и снижением стресса", - пояснил Дзержевски.


