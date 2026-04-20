20 апреля 2026 13:55

Стилист назвал самые стильные шорты на лето

Ведущий "Модного приговора", стилист Александр Рогов, назвал самые стильные шорты на лето.

Как передает Day.Az, об этом он написал в Telegram-канале.

"Объемные шорты-кюлоты, объявляется ваш выход! Интересом и дикой популярностью у модников они, разумеется, обязаны мужскому Dior при Джонатане Андерсоне.
Мой совет девушкам - носите такие кюлоты с утонченными босоножками, лодочками или мюлями, а верх выбирайте максимально прилегающий. Парням стилизовать подобные шорты проще - футболка, простые кеды, объёмная сумка через плечо", - написал Рогов.


