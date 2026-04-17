Почему именно весной люди хотят любви? - ответ врача

Весна может усиливать либидо и репродуктивную активность через сложную систему биопсихосоциальных факторов: увеличение продолжительности светового дня влияет на гормоны, что в свою очередь усиливает у людей желание вступить в отношения.

Как передает Day.Az, об этом рассказала Gazeta.ru клинический психолог, врач-сексолог, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова.

"Свет влияет на супрахиазматическое ядро гипоталамуса - "биологические часы", регулирующие циркадные и сезонные ритмы. В итоге снижается выработка мелатонина (гормона сна) и повышается серотонин, что улучшает настроение, энергию и либидо. Исследования на грызунах показывают: даже при неизменном уровне тестостерона низкая освещенность ухудшает сексуальное поведение, а яркая - восстанавливает его, влияя на экспрессию рецепторов эстрогена, андрогенов и дофамина в преоптической области мозга", - заметила доктор.

По словам врача, повышение уровня серотонина и дофамина под воздействием света улучшает настроение и мотивацию к социальным контактам, что может косвенно способствовать поиску отношений.

"Что интересно на весну приходится и пик расставаний. Эти наблюдения на основании анализа данных социальных сетей показывает всплеск сообщений о расставаниях в марте-апреле. Психологи связывают это с несколькими факторами. Первый - "эффект отмены праздников": пары, сохранявшие отношения ради комфорта в праздничный период, весной пересматривают их ценность. Второй - рост энергии и возможностей: когда мир "расширяется", ограничения в отношениях могут ощущаться острее. Весна не "разрушает" отношения, а скорее выступает катализатором: выявляет то, что уже было проблемным, но маскировалось в период зимней "спячки", - отметила доктор.

С другой стороны, у пар, которые не находятся в кризисе, весна может улучшить отношения, если конструктивно использовать весеннюю энергию.

"Для освежения долгосрочных отношений планируйте новизну вместе. Вместо импульсивного поиска новизны "на стороне", создавайте ее внутри пары: новые маршруты прогулок, совместные хобби, мини-путешествия. Практикуйте "весеннюю ревизию" отношений. Задайте друг другу вопросы в формате диалога, а не допроса: "Что в наших отношениях дает тебе энергию сейчас?", "Чего бы ты хотел попробовать вместе в этом сезоне?". Весна - не волшебная таблетка для отношений, а биопсихосоциальный ресурс. Она может усилить как влечение, так и конфликты, в зависимости от того, насколько осознанно пара использует этот период", - заключил врач.