21 апреля 2026

21 апреля 2026 20:45

Эксперт назвала главные тренды весны

Оттенки синей волны и зелени вошли в список трендов весны 2026 года.

Как передает Day.Az, об этом Gazeta.ru рассказала креативный директор BUNGLY Александра Домрачева.

"Мир снова смотрит в океан - не за романтикой, а за ресурсами и неизведанным. Оттуда приходят водные фактуры, струящиеся силуэты и оттенки синей волны и зелени", - заявила эксперт.

Домрачева отметила, что все больше набирают популярность силуэты, которые словно вышли из воды: жатый атлас, плиссе, эффекты мокрой поверхности.

Она также рассказала, что в списке трендов также оказались вещи с матовой фактурой, с акварельными разводами, с эффектом жатой бумаги и в сложном, но понятном крое.

"Цвета уходят в пудровый розовый, городской серый, молочный, серо-зеленый - все оттенки будто с налетом времени. Они благородны в своей сдержанности. Силуэты свободные, с заниженной или естественной талией, объемными рукавами. Вещи не кричат, а обволакивают. Фактуры матовые, тактильные: хлопок, вискоза, мягкий трикотаж. Их хочется касаться", - заявила Домрачева.

По ее словам, экономический и культурный подъем Африки, Латинской Америки, стран БРИКС принес в гардероб взрыв цвета и тактильности.

"Цвета - сочные, но не агрессивные: искренний оранжевый, теплый бежевый, жженый сахар, травяной зеленый, небесный голубой. Это палитра хорошего настроения. Фактуры становятся живее: плетения, бахрома, жатка, натуральные материалы с характером. Силуэты свободные, подвижные - они дышат вместе с вами. Широкие брюки, летящие юбки, расслабленные жилеты - все про легкость и удовольствие от простого движения. Крой может быть облегающим или с неожиданными разрезами и вырезами. Это история про роскошь быть собой, про энергию, свет и немного гедонизма. Настроение - носить кусочек лета в любое время года", - объяснила эксперт.

Домрачева рассказала, что период "постпандемии" научил людей ценить комфорт. По мнению эксперта, сегодняшняя реальность добавила тревожности и потребности в опоре - отсюда тяга к спокойной палитре и понятным формам. Но, как отметила креативный директор, одновременно вырос запрос на эмоции и цвет, поэтому в одном гардеробе теперь мирно живут матовый серый и насыщенный красный, пиджак мужского кроя и невесомая юбка, которая соблазнительно развевается при ходьбе.


