21 апреля 2026

21 апреля 2026 09:32

Дефицит железа в волосах оказался связан с парализующей болезнью

Китайские ученые установили, что у пациентов с болезнью Паркинсона в волосах снижен уровень железа и меди и повышено содержание марганца и мышьяка. Результаты исследования опубликованы в журнале iScience, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Болезнь Паркинсона - это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, при котором постепенно гибнут нейроны, вырабатывающие дофамин. Оно проявляется тремором, замедленностью движений, мышечной скованностью и нарушением равновесия. Обычно диагноз ставят на основании клинических симптомов, когда изменения в мозге уже значительны, поэтому поиск ранних и доступных биомаркеров остается одной из ключевых задач медицины.

В новом исследовании ученые проанализировали образцы волос 60 пациентов с этим диагнозом и сравнили их с показателями здоровых людей того же возраста. Наиболее устойчивым отличием оказалось снижение уровня железа. Также у больных были ниже показатели меди и выше концентрации марганца и мышьяка.

Авторы отмечают, что волосы могут отражать долгосрочные изменения обмена микроэлементов в организме, в отличие от крови или слюны, где показатели подвержены краткосрочным колебаниям. Это делает анализ волос потенциально удобным инструментом для выявления хронических нарушений.

Дополнительные эксперименты на мышах показали, что снижение уровня железа в волосах связано с нарушением работы кишечника. У животных с симптомами, напоминающими болезнь Паркинсона, была ослаблена кишечная барьерная функция и изменена активность генов, отвечающих за всасывание железа.

Исследователи подчеркивают, что работа носит предварительный характер и требует подтверждения на более крупных выборках. Однако в перспективе для раннего выявления болезни может оказаться достаточно анализа пряди волос.


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 2025 09:45

  • 2 611
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 2025 12:16

  • 3 814
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 2025 12:00

  • 5 987
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 2025 18:35

  • 5 183
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 6 875
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 15 044
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 13 490
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 17 662
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 16 975
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 16 077
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева