21 апреля 2026 12:15

Вязаные вещи стали модными в 2026 году

Вязанные крючком вещи стали трендом в 2026 году. Об этом сообщает модное издание Russh, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Редакторы заметили, что на показах прошедших Недель моды все чаще появлялись модели в вязаных предметах гардероба. Кроме того, тренд на подобную одежду наблюдался и на музыкальном фестивале Coachella. Среди брендов, в линейках которых появились модные вещи, оказались Prada, Balmain, Khaite, Magda Butrym и другие популярные марки.

Согласно материалу, актуальность обрели как вязаные шорты с рубашками, так и головные уборы наравне с обувью, например, балетками.


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

5 февраля 16:43

  • 4 424
Известный бренд одежды откроет свой первый магазин в Баку

Мода

3 июня 2025 17:29

  • 3 451
В Баку представлен социальный проект в сфере детской моды - ФОТО

Мода

14 мая 2025 11:43

  • 3 417
Burberry ждут массовые сокращения

Мода

27 марта 2025 16:50

  • 4 597
Модные в 2000-х микрошорты назвали трендом весны и лета

Мода

16 марта 2025 12:24

  • 5 079
Moncler Grenoble провела показ коллекции осень-зима 2025 ​​в Куршевеле - ФОТО

Мода

15 марта 2025 10:20

  • 4 616
"Конец Gucci" - в сети возмущены новым назначением в компании

Мода

18 июля 2024 08:34

  • 7 601
Названо значение платья Кейт Миддлтон на финале Уимблдона

Мода

12 апреля 2024 22:22

  • 8 197
Скончался модельер Роберто Кавалли

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 9 862
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 15 333
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)