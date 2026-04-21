На что стоит обратить внимание при выборе платья на выпускной?

При выборе платья на выпускной вечер нужно обратить внимание на его удобство и самоощущение.

Как передает Day.Az, об этом Gazeta.ru рассказала редактор моды Lamoda Юлия Ишимова.

"Есть всего три пункта, которые стоит учитывать при выборе платья: удобно ли в нем сидеть, сможете ли вы протанцевать в нем всю ночь и чувствуете ли вы себя в нем на миллион", - заявила эксперт.

Ишимова обратила внимание, что между платьем и костюмом есть одно важное различие - функциональность. По ее словам, с большей вероятностью после выпускного вечернее платье может пригодиться еще пару раз, так как торжественные мероприятия бывают не так часто и на каждом важном событии хочется выглядеть по-новому. При этом, как отметила эксперт, такого не скажешь о костюме, потому что его можно раздвоить и носить пиджак и брюки по отдельности.

"Например, юбку или брюки можно замиксовать с базовой футболкой, акцентным топом или белой рубашкой. А жакет - носить с джинсами и даже трениками", - отметила редактор моды.

Эксперт заявила, что при составлении образа на выпускной можно не использовать аксессуары.

"Честно говоря, обойтись можно без всего. Например, если вам близок минимализм девяностых, то лаконичного платья и аккуратных туфель с острыми носками будет достаточно. Возможно, дополнительные аксессуары в этом случае будут лишними (даже клатч)", - поделилась Ишимова.

Тем, кто все-таки хочет добавить аксессуары в образ, эксперт рекомендовала прислушиваться к себе.

"Если вы планируете удивлять знанием костюма эпохи рококо, то без многоярусных жемчужных колье, брошей и лент в волосах никуда. Поэтому я советую опираться на свои ощущения. И помните - лучше создать впечатление, будто вы немного не старались, чем перенасытить образ деталями и отвлечь внимание от самого главного - вас", - заявила редактор моды.