Стилист объяснил, как носить купальник в повседневном образе

Стилист Влад Лисовец объяснил, как носить купальник в повседневном образе.

Как передает Day.Az, об этом он написал в личном блоге.

"На самом деле купальник вполне может играть свою роль в вашем гардеробе и я сейчас не только про процесс купания. Сплошной купальник - альтернатива боди, можно носить с брюками и юбками на низкой посадке, не переживая, что нужно постоянно что-то поправлять. Верх от раздельного купальника можно использовать как бра для вечернего образа, под пиджак, например, вроде бы и на голое тело, но не совсем. Или можно добавить еще один актуальный тренд - прозрачные ткани", - написал Лисовец.