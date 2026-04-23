23 апреля 2026 09:31

Названы отражающиеся на лице признаки хронического недосыпа

По внешности можно определить, что человек плохо спит, утверждает отоларинголог Пауло Рейс. Признаки хронического недосыпа, отражающиеся на лице, он назвал в разговоре с изданием Terra, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Рейс заявил, что во время ночного отдыха происходит клеточное восстановление, необходимое для обновления кожи. "У тех, кто хорошо спит, обычно более отдохнувший вид, сияющая кожа и нет темных кругов под глазами. При плохом качестве сна нарушается кровообращение, появляются темные круги и отечность, а кожа теряет сияние", - пояснил он.

Кроме того, по словам доктора, хронический недосып ускоряет старение кожи, поскольку провоцирует окислительный стресс и снижение выработки коллагена. В результате на лице появляются морщины. Врач Паола Померанцефф добавила, что плохой сон приводит к гормональному дисбалансу, который увеличивает выработку кожного сала. Это чревато появлением прыщей и черных точек, подчеркнула она.


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 2025 09:45

  • 2 622
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 2025 12:16

  • 3 826
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 2025 12:00

  • 6 003
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 2025 18:35

  • 5 196
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 6 888
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 15 059
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 13 503
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 17 676
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 16 984
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 16 089
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева