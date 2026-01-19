Стилистка назвала удешевляющие образ модные тренды

Британская блогерша и стилистка Никки (фамилия неизвестна) назвала модные тренды, которые визуально удешевляют образ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, насчитывающем 222,8 тысячи подписчиков.

В первую очередь инфлюэнсерша призвала отказаться от ношения искусственного меха. По ее мнению, данный материал часто дешевит внешний вид и делает его неряшливым. По этой причине она посоветовала присмотреться к одежде с монгольским искусственным мехом.

Кроме того, Никки порекомендовала не увлекаться монохромными образами и не носить большое количество украшений. "Если вы ходите в куче блестящей бижутерии - это не признак роскоши, а дешевизны. Меньше - всегда лучше", - подчеркнула она.