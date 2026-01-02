2 января 2026

2 января 2026 12:00

Стилистка перечислила бесполезные вещи в гардеробе

Британская персональная стилистка Лена Аспетт перечислила бесполезные вещи в гардеробе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok, насчитывающей 56,4 тысячи подписчиков.

Так, модный эксперт призвала избегать пальто до колен и с круглым вырезом. По ее мнению, лучше выбирать ту верхнюю одежду, которая никогда не утратит свою актуальность, - например, с классическим силуэтом.

Кроме того, специалистка обратила внимание на популярные брюки карго. "Штаны в стиле карго были в моде последнюю пару лет, но сейчас этот тренд подходит к концу. Если вы ищете классические, неподвластные времени брюки, то они вам точно не подойдут", - объяснила Аспетт.

Также автор ролика считает, что не стоит тратить деньги на бесформенные сумки и шерстяные вещи крупной вязки. "Мода на свитеры или джемперы крупной вязки с очень замысловатыми узорами приходит и уходит. Они никогда не будут актуальными", - подчеркнула она.

В заключение стилистка упомянула балетки с закругленным носом, ковбойские сапоги и туфли на платформе.


