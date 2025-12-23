23 декабря 2025

23 декабря 2025 16:16

Стилист Лисовец посоветовал не надевать «все лучшее сразу» на корпоративы

Стилист Владислав Лисовец перечислил модные образы на новогодний корпоратив.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий комментарий публикует Life.ru.

Эксперт подчеркнул, что при выборе наряда важно не переусердствовать. По этой причине он посоветовал не стараться выглядеть броско, ярко или вульгарно, чтобы не испортить репутацию. "Не приветствуются слишком вульгарные наряды, ни в коем случае не стоит надевать все лучшее и сразу", - уточнил стилист.

При этом универсальным и беспроигрышным вариантом Лисовец назвал каблуки, платье, легкие прически и струящиеся волосы. В то же время специалист обратил внимание на такие материалы, как бархат или кружево. "Если у женщины красивые ноги, она может прийти в мини. Корпоратив - это все-таки не рабочий дресс-код, поэтому здесь все способы хороши, даже супермини. Но без вульгарности", - предупредил он.

В свою очередь, мужчинам собеседник издания посоветовал остановиться на элегантном образе с галстуком. Джинсы допускаются, но в пару к ним нужно выбрать рубашку или пиджак, заключил эксперт.


Просмотров: 128

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

3 июня 17:29

  • 2 723
В Баку представлен социальный проект в сфере детской моды - ФОТО

Мода

14 мая 11:43

  • 2 719
Burberry ждут массовые сокращения

Мода

27 марта 16:50

  • 3 838
Модные в 2000-х микрошорты назвали трендом весны и лета

Мода

16 марта 12:24

  • 4 249
Moncler Grenoble провела показ коллекции осень-зима 2025 ​​в Куршевеле - ФОТО

Мода

15 марта 10:20

  • 3 925
"Конец Gucci" - в сети возмущены новым назначением в компании

Мода

18 июля 2024 08:34

  • 6 868
Названо значение платья Кейт Миддлтон на финале Уимблдона

Мода

12 апреля 2024 22:22

  • 7 507
Скончался модельер Роберто Кавалли

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 9 164
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 14 596
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 13 300
Самая модная обувь осени 2022 года