Стилист Лисовец посоветовал не надевать «все лучшее сразу» на корпоративы

Стилист Владислав Лисовец перечислил модные образы на новогодний корпоратив.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий комментарий публикует Life.ru.

Эксперт подчеркнул, что при выборе наряда важно не переусердствовать. По этой причине он посоветовал не стараться выглядеть броско, ярко или вульгарно, чтобы не испортить репутацию. "Не приветствуются слишком вульгарные наряды, ни в коем случае не стоит надевать все лучшее и сразу", - уточнил стилист.

При этом универсальным и беспроигрышным вариантом Лисовец назвал каблуки, платье, легкие прически и струящиеся волосы. В то же время специалист обратил внимание на такие материалы, как бархат или кружево. "Если у женщины красивые ноги, она может прийти в мини. Корпоратив - это все-таки не рабочий дресс-код, поэтому здесь все способы хороши, даже супермини. Но без вульгарности", - предупредил он.

В свою очередь, мужчинам собеседник издания посоветовал остановиться на элегантном образе с галстуком. Джинсы допускаются, но в пару к ним нужно выбрать рубашку или пиджак, заключил эксперт.