Российский стилист назвал модную замену шапкам

Российский стилист Александр Рогов назвал модную замену шапкам зимой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующий пост появился в его Telegram-канале, насчитывающем 141 тысячу подписчиков.

Эксперт посоветовал обратить внимание на стиль американской актрисы Зои Кравиц и использовать в качестве альтернативы указанным зимним головным уборам косынки.

"Косынку можно круто стилизовать, надев поверх кепки, или украсить заколками для волос", - отметил специалист.

При этом он проиллюстрировал публикацию снимками девушек в указанных предметах гардероба в сочетании с различными пальто и пуховиками.