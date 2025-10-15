15 октября 2025

15 октября 2025 13:30

Стилист раскрыла секреты составления базового гардероба

В базовом гардеробе обязательно должны быть несколько белых футболок и рубашек, а также две-три пары джинсов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом kp.ru рассказала модный стилист Алиса Скворцова.

По ее словам, важно, чтобы вещи хорошо сидели по фигуре. Женщинам она порекомендовала подобрать нарядное платье, мужчинам - костюм в стиле кэжуал и футболки с принтами.

"Белый топ, классические брюки, яркие кеды и выразительные аксессуары - все это легко сочетается, превращая обычный аутфит в стильный шедевр. Базовый гардероб - это не скукотища, а ваш личный модный холст", - добавила Скворцова.

Стилист уточнила, что основными оттенками такого гардероба должны быть черный, серый, бежевый и белый, потому что на их основе легче построить яркий образ. 


Просмотров: 86

