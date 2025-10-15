Стало известно, когда женщины воспринимают других женщин как соперниц

Женщины оценивают друг друга как потенциальных романтических соперниц по двум ключевым признакам - готовности конкурировать за внимание мужчин и способности привлекать их физически. К такому выводу пришли американские исследователи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Evolutionary Behavioral Sciences (EBS).

Авторы объяснили, что женщины активно конкурируют между собой за привлекательных партнеров, и это влияет не только на личные отношения, но и на дружбу, социальный статус и даже психическое состояние. Руководитель исследования Лорин Мерри отметила: важно понять, какие именно качества делают одну женщину "угрозой" для другой.

Ученые выделили два фактора. Первый - направленность к соперничеству, то есть готовность бороться за мужчину (например, флирт). Второй - возможность добиться успеха, связанная с физической привлекательностью.

В серии экспериментов с участием более тысячи студенток американских университетов исследователи предложили участницам представить ситуации, в которых они знакомятся с женщиной, ведущей себя по-разному. Оказалось, что наибольшую угрозу вызывала та, кто одновременно выглядела привлекательно и активно флиртовала с интересующим мужчиной.

При этом реакция на разные типы соперниц отличалась. Флиртующих женщин участницы чаще воспринимали агрессивно и были готовы к конкуренции, а привлекательных, но не проявляющих интерес, наоборот, чаще хотели видеть в числе подруг.

Когда информации было меньше, срабатывали стереотипы: если женщина выглядела привлекательно, участницы автоматически предполагали, что она склонна к флирту, но обратное не всегда было верно.

В заключительном эксперименте исследователи изучили, как самопрезентация влияет на восприятие. Женщины, которые подчеркивали свою внешность - с макияжем и в нарядной одежде - казались и более конкурентными, и более привлекательными. При этом участницы охотнее дружили с теми, чей стиль указывал на долгосрочную романтическую стратегию (естественный макияж, сдержанный наряд), чем с теми, чей образ был связан с краткосрочной (яркая помада, короткое платье).

Интересно, что мужчины оценивали привлекательность тех же женщин аналогично тому, как женщины оценивали уровень "угрозы": самые сексуально привлекательные участницы казались и наиболее опасными соперницами.