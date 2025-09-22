Стилист Лисовец назвал трендовые осенние наряды

Осенью не стоит носить куртки и пальто оверсайз - в тренде будет силуэт перевернутого треугольника. Об этом заявил "Газете.Ru" стилист и телеведущий Владислав Лисовец. Он также посоветовал не перегружать образ, передает Day.Az.

"Если мы говорим про супер-тренд осени, это, конечно, элегантность. И она пришла на смену гранжу, который был долгое время в моде. Громоздкие куртки, громоздкие бомберы оверсайз - и так далее. Сейчас все становится более элегантным, более приталенным, но остаются большие плечи. Соответственно, если куртка с большими плечами, но при этом она к низу сужается, скажем так, куртка-пилот кожаная или дубленка-пилот. И плащи, в принципе, тоже тренд. Вполне имеют место быть и куртки, и тонкие пальто. В общем, главное - не перегружать образ и не делать его супер-оверсайз. Потому что сегодня это в прошлом: покатые, повисшие плечи, совсем такие грустные, унылые. Сейчас в тренде силуэт перевернутого треугольника - широкие плечи и узкая талия. Вот такой силуэт стоит брать за базу. Это, с одной стороны, элегантно, потому что талия подчеркнута. С другой стороны, это брутально, громоздко, потому что широкие плечи. А так, пожалуйста, всевозможные варианты, и не хочется никого ограничивать", - сказал Лисовец.