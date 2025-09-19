Врач опровергла популярное заблуждение о похудении

Сбросить вес без диет вполне реально, считает терапевт, специалист XFIT Екатерина Ладыгина. Популярное заблуждение о похудении она опровергла в разговоре с "Лентой.ру", передает Day.Az.

"Мы либо ограничиваем питание, либо увеличиваем физическую активность в течение дня. В идеале лучше совмещать оба фактора, но это необязательное для похудения условие", - объяснила она.

Ладыгина также уточнила, что при интенсивной физической нагрузке вес человека может оставаться прежним, однако фигура изменится в лучшую сторону. Специалистка объяснила: это происходит из-за того, что количество жира в организме благодаря спорту снижается, а количество мышечной ткани увеличивается.

"Такой метод снижения веса за счет снижения исключительно жировой ткани считается самым здоровым и продуктивным. Ведь человек не находится в дефиците белка - строительного материала всего тела, сохраняет здоровье и избегает гормональных нарушений, часто возникающих при длительном дефиците калорийности", - пояснила Ладыгина.