19 сентября 2025

19 сентября 2025 16:49

Врач опровергла популярное заблуждение о похудении

Сбросить вес без диет вполне реально, считает терапевт, специалист XFIT Екатерина Ладыгина. Популярное заблуждение о похудении она опровергла в разговоре с "Лентой.ру", передает Day.Az.

"Мы либо ограничиваем питание, либо увеличиваем физическую активность в течение дня. В идеале лучше совмещать оба фактора, но это необязательное для похудения условие", - объяснила она.

Ладыгина также уточнила, что при интенсивной физической нагрузке вес человека может оставаться прежним, однако фигура изменится в лучшую сторону. Специалистка объяснила: это происходит из-за того, что количество жира в организме благодаря спорту снижается, а количество мышечной ткани увеличивается.

"Такой метод снижения веса за счет снижения исключительно жировой ткани считается самым здоровым и продуктивным. Ведь человек не находится в дефиците белка - строительного материала всего тела, сохраняет здоровье и избегает гормональных нарушений, часто возникающих при длительном дефиците калорийности", - пояснила Ладыгина.


Просмотров: 152

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровая еда

18 июня 11:24

  • 2 543
Азербайджан частично отменил визовый режим с этой страной

Здоровая еда

21 марта 14:25

  • 2 239
Роль питания в поддержании здоровья репродуктивной системы

Здоровая еда

17 декабря 2022 10:00

  • 4 783
Три правила для успешного похудения

Здоровая еда

24 ноября 2022 10:56

  • 6 753
9 cоветов диетолога

Здоровая еда

10 ноября 2022 12:45

  • 5 027
Правильное питание и его влияние на состояние кожи!

Здоровая еда

1 ноября 2022 12:15

  • 4 674
Что такое правильное питание?

Здоровая еда

24 октября 2022 14:30

  • 4 281
Здоровое Питание: принципы, правила и продукты

Здоровая еда

21 сентября 2022 12:46

  • 4 395
Диетолог назвал способ сделать пиццу полезной

Здоровая еда

17 августа 2022 11:13

  • 4 855
Ночной перекус: что съесть на ужин, чтобы весы порадовали утром

Здоровая еда

15 июня 2022 09:19

  • 4 967
Диета на гречке: из Греции — для грации!