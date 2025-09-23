23 сентября 2025

23 сентября 2025 09:18

Раскрыт неочевидный провокатор частых болей в животе

Боль в животе может возникать из-за частых перекусов, заявил хирург Каран Рангараджан. Неочевидный провокатор дискомфорта в животе он раскрыл Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Врач рассказал, что в пищеварительном тракте работает собственная система очистки от остатков еды и бактерий, которая называется "мигрирующий моторный комплекс". По его словам, это очень важная часть пищеварения, поскольку она предотвращает рост патогенной микрофлоры и тем самым защищает от появления вздутия и дискомфорта.

Хирург отметил, что процесс очистки наиболее активен, когда человек не ест и замедляется во время приема пищи. "Частые перекусы вызывают постоянную стимуляцию, которая мешает очистке кишечника. В результате он засоряется из-за накопившихся в нем непереваренных частиц пищи и бактерий. Это приводит к бактериальной ферментации и еще большему вздутию живота", - объяснил врач.

По его словам, отказ от перекусов может помочь избавиться от боли в животе. Однако он предупредил, что это средство не является универсальным, так как дискомфорт может развиться из-за множества других причин.


Просмотров: 56

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 09:45

  • 487
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 12:16

  • 1 994
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 4 155
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 3 325
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 5 045
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 13 063
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 11 765
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 15 906
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 15 256
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 14 295
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева