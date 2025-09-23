Раскрыт неочевидный провокатор частых болей в животе

Боль в животе может возникать из-за частых перекусов, заявил хирург Каран Рангараджан. Неочевидный провокатор дискомфорта в животе он раскрыл Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Врач рассказал, что в пищеварительном тракте работает собственная система очистки от остатков еды и бактерий, которая называется "мигрирующий моторный комплекс". По его словам, это очень важная часть пищеварения, поскольку она предотвращает рост патогенной микрофлоры и тем самым защищает от появления вздутия и дискомфорта.

Хирург отметил, что процесс очистки наиболее активен, когда человек не ест и замедляется во время приема пищи. "Частые перекусы вызывают постоянную стимуляцию, которая мешает очистке кишечника. В результате он засоряется из-за накопившихся в нем непереваренных частиц пищи и бактерий. Это приводит к бактериальной ферментации и еще большему вздутию живота", - объяснил врач.

По его словам, отказ от перекусов может помочь избавиться от боли в животе. Однако он предупредил, что это средство не является универсальным, так как дискомфорт может развиться из-за множества других причин.