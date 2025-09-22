Найден простой способ замедлить рост опухолей

Даже одна тренировка может запустить процессы, способные замедлить рост опухоли. К такому выводу пришли исследователи из Университета Эдит Коуэн, изучив влияние физической активности на организм женщин, перенесших рак молочной железы. Работа опубликована в журнале Breast Cancer Research and Treatment, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые обнаружили: всего один сеанс силовых упражнений или интервальной тренировки высокой интенсивности значительно повышает уровень миокинов - белков, которые выделяются мышцами и обладают противоопухолевыми свойствами. Их рост сопровождался снижением активности раковых клеток на 20-30 процентов.

Ранее подобный эффект был зафиксирован только у здоровых людей, однако теперь доказано: даже после тяжелого лечения организм сохраняет способность реагировать на физическую нагрузку выработкой защитных молекул.

В дальнейшем команда провела дополнительное исследование, опубликованное в Journal of Cancer Survivorship. Оно показало, что регулярные тренировки, способствующие снижению жировой массы и наращиванию мышечной, уменьшают воспаление - ключевой фактор в рецидивах и прогрессии рака. Быстрая потеря веса без упражнений, наоборот, не дает такого эффекта.